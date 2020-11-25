Россияне пандемически уходят из обычных магазинов в онлайн

Аналитики СберИндекса считают, что «чёрная пятница», которая пройдёт 27 ноября, может оказаться неэффективной.

К этим выводам они пришли, проанализировав подавленную динамику потребительских расходов с 16 по 22 ноября. Изменение составило –9,0% г/г после снижения на 7,7% г/г неделей ранее.

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на SberIndex.ru, находится ниже 70 пунктов (69 п.). Потребитель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях.

Некоторое ухудшение на прошлой неделе аналитики наблюдали в непродовольственной рознице (–4,8% г/г). Нормализуется динамика в категории «Бытовая техника и электроника» (+8,7% г/г после двузначных темпов роста с начала мая, за исключением одной недели). Возможно, подходит к концу массовое обновление домашнего технологического парка потребителей.

На 8,4% г/г падают продажи в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» на фоне пандемического ухода покупателей из офлайн-розницы.