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Почему во время пандемии вырос спрос на садовый дизайн?

В новом выпуске проекта об осознанном потреблении «Цифровой сад» от СберПервого и Visa ведущие ландшафтные дизайнеры России Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко обсуждают, почему вырос спрос на садовый дизайн во время пандемии, на что обратить внимание при выборе архитектора, как близость к природе влияет на психоэмоциональное состояние.

В видео-мастер-классе можно найти ответы на следующие вопросы:

  • чем отличаются ландшафтный архитектор и садовник;
  • из чего складывается стоимость проекта озеленения;
  • в какой стране находится самая сильная школа ландшафтного дизайна;
  • в чём специфика ландшафтной архитектуры в России.

Герои последнего выпуска, представляющие ландшафтно-архитектурное бюро «Мох», поделились трендами и правилами, на которые можно ориентироваться при проектировании своего сада. Кроме того, на платформе проекта «Цифровой сад» каждый сможет узнать про лучшие парки скульптуры, знаменитые ландшафтных бюро, и какая страна дальше всего ушла в использовании терапии лесом и садом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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