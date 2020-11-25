Почему во время пандемии вырос спрос на садовый дизайн?

В новом выпуске проекта об осознанном потреблении «Цифровой сад» от СберПервого и Visa ведущие ландшафтные дизайнеры России Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко обсуждают, почему вырос спрос на садовый дизайн во время пандемии, на что обратить внимание при выборе архитектора, как близость к природе влияет на психоэмоциональное состояние.

В видео-мастер-классе можно найти ответы на следующие вопросы:

чем отличаются ландшафтный архитектор и садовник;

из чего складывается стоимость проекта озеленения;

в какой стране находится самая сильная школа ландшафтного дизайна;

в чём специфика ландшафтной архитектуры в России.

Герои последнего выпуска, представляющие ландшафтно-архитектурное бюро «Мох», поделились трендами и правилами, на которые можно ориентироваться при проектировании своего сада. Кроме того, на платформе проекта «Цифровой сад» каждый сможет узнать про лучшие парки скульптуры, знаменитые ландшафтных бюро, и какая страна дальше всего ушла в использовании терапии лесом и садом.