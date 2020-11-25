Банк «Открытие» стал организатором размещения нового выпуска рублевых облигаций АО «МаксимаТелеком»

Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-FI АО «МаксимаТелеком» успешно разместило новый выпуск облигаций серии БО-П02 на 2,5 млрд рублей сроком 3,5 года. Одним из организаторов размещения стал банк «Открытие», сообщают в организации.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 24 ноября 2020 года.

Инвестиционное сообщество высоко оценило текущая деятельность и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании. Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку купонов на уровне 9,75% годовых. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 3 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год.