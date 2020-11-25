Предприниматели Иркутска помогают ковидным госпиталям водой и одноразовой посудой

Бизнесмены выделили более 750 тысяч рублей на приобретение бутилированной питьевой воды и одноразовой посуды для 15 медицинских учреждений Иркутска, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Перечень потребностей сформирован на основании заявок от больниц. Теперь они обеспечены питьевой водой и одноразовой пластиковой посудой до конца ноября 2020 года. Гуманитарную помощь в больницы предприниматели доставили самостоятельно.

– Сегодня все объединились, чтобы помочь врачам. В это непростое время важны поддержка и участие. Мы находимся в постоянном контакте с медицинскими учреждениями, ведем мониторинг их потребностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем оказать посильную помощь тем медикам, кто сегодня профессионально и с полной самоотдачей выполняют свой долг, – считает начальник департамента потребительского рынка администрации Иркутска Иван Фоминых.

Помощь оказали общества с ограниченной ответственностью «Маяк», «Учет сервис», «Сервико», «Строительно-производственная база «Союз Строй», завод «Родник», а также СЗСППК «Сагаан гол», ООО «Байкальский торговый дом», «BAIKALSEA Company», ТЦ «Mega Home», ООО «Иркутское мороженое», ТПК «УпакТорг» и др. Все они будут отмечены грамотами и благодарностями мэра Иркутска.

Предложения по возможной помощи врачам и лечебным учреждениям, борющимся с COVID-19, можно направлять на электронную почту covid19@admirk.ru.