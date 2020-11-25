Интерпол Японии нашел в Приангарье 5 похищенных иномарок

Автомобили с измененными идентификационными номерами обнаружены в Иркутске, Саянске и Улан-Удэ, сообщают ГУ МВД Иркутской области.

Благодаря работе сотрудников экспертно-криминалистического центра, Госавтоинспекции и налаженному взаимодействию с Интерполом Японии полицейскими установлены первичные данные агрегатов и их владельцы.

Так в Иркутске обнаружены «Toyota Land Cruiser Prado» 2002 года выпуска, похищенный 12 лет назад в Свердловском районе Иркутска и «Toyota Corolla Fielder», пропавшая в 2014 году в Республике Бурятия, а в Саянске обнаружен седан «Toyota Allion» 2003 года выпуска, пропавший в Иркутске в 2009 году. Кроме этого, с перебитыми номерами деталей в соседнем регионе обнаружены «Toyota Corolla Allex» 2002 года выпуска и «Honda Fit» 2003 года выпуска, числившиеся в розыске в Иркутске с 2014 и 2009 года.