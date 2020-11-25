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В инфекционном госпитале Иркутска появилось 37 аппаратов ИВЛ

Прибор российского производства «Авента-М» приобрело министерство здравоохранения Иркутской области, сообщают в областной администрации.

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Всего стационар, развернутый на базе Иркутского областного госпиталя ветеранов войн, получил 37 аппаратов ИВЛ. В медицинском учреждении организовано 24 реанимационные койки, все они оснащены новыми аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием.

– Аппараты отечественного производства исправны и позволяют оказывать все виды респираторной поддержки тяжелобольным пациентам с обширным поражением легких. 11 аппаратов находятся в резерве. Они необходимы в связи с тем, что техника не может работать безостановочно круглые сутки и регулярно нуждается в смене антибактериальных фильтров и обработке внутреннего контура. Больному на это время подключается резервный аппарат, – сообщил главный врач госпиталя Игорь Демин.

Кроме этого, Игорь Демин подчеркнул, что всеми средствами индивидуальной защиты медики обеспечиваются бесперебойно. Имеются расходные материалы к аппаратам ИВЛ и системам подачи кислорода, лекарственные препараты и постельные принадлежности, средства гигиены для пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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