В инфекционном госпитале Иркутска появилось 37 аппаратов ИВЛ

Прибор российского производства «Авента-М» приобрело министерство здравоохранения Иркутской области, сообщают в областной администрации.

Всего стационар, развернутый на базе Иркутского областного госпиталя ветеранов войн, получил 37 аппаратов ИВЛ. В медицинском учреждении организовано 24 реанимационные койки, все они оснащены новыми аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием.

– Аппараты отечественного производства исправны и позволяют оказывать все виды респираторной поддержки тяжелобольным пациентам с обширным поражением легких. 11 аппаратов находятся в резерве. Они необходимы в связи с тем, что техника не может работать безостановочно круглые сутки и регулярно нуждается в смене антибактериальных фильтров и обработке внутреннего контура. Больному на это время подключается резервный аппарат, – сообщил главный врач госпиталя Игорь Демин.

Кроме этого, Игорь Демин подчеркнул, что всеми средствами индивидуальной защиты медики обеспечиваются бесперебойно. Имеются расходные материалы к аппаратам ИВЛ и системам подачи кислорода, лекарственные препараты и постельные принадлежности, средства гигиены для пациентов.