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Жилые дома Иркутска проверят на пожарную безопасность

С 23 ноября в Иркутске стартовала ежегодная декада «Безопасность в жилье», сообщают в мэрии города.

В ближайшие недели сотрудники структурных подразделений администрации и МКУ Иркутска «Безопасный город» проведут рейды на объектах жилого фонда, в садоводческих, дачных некоммерческих объединениях граждан.

Во время выездов особое внимание уделят техническому состоянию электрооборудования, печного отопления, приборов, работающих на газе, а также уборке сухой растительности.

Также запланировано проведение межведомственных рейдов в места проживания социально незащищенных слоев населения, мероприятий по ограничению доступа в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых домов посторонних лиц, ревизии и ремонта электрощитовых и электрооборудования в помещениях общего пользования многоквартирных домов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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