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В Иркутске началась заливка катков

Работы завершат до 1 декабря.

Как сообщили в городском спортивно-методическом центре, к началу зимы будет готово 26 катков: 25 из них – на территории дворовых кортов во всех округах города и один – на универсальной спортивной площадке в микрорайоне Зеленый. Корты будут работать в режиме свободного посещения для всех жителей города.

Завершается заливка льда на крытом хоккейном корте «Олимпия». В этом году работы проводят при помощи новой ледозаливочной машины с итальянским навесным оборудованием. Техника была предоставлена Центру развития спорта города Иркутска министерством спорта Иркутской области. На крытом катке «Олимпия» проходят занятия отделения хоккея с шайбой. Регулярно на льду тренируются более трехсот спортсменов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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