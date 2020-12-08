«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса

В Иркутской области c 4 по 25 декабря впервые пройдёт конкурс для представителей малого и среднего бизнеса «Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области, рассказал SIA.RU, почему банк решил поддержать эту инициативу.

Владимир, как можно охарактеризовать условия для развития бизнеса? Ограничения и пандемия разве могут способствовать предпринимательскому прорыву?

– Сегодня, наверное, один из самых сложных периодов для бизнеса. Но возникающие сложности часто открывают для предпринимателей новые возможности, поэтому, безусловно, это время способствуют появлению и новых идей, и новых бизнесов, и предпринимательских прорывов.

И поэтому вы решили поддержать конкурс “Предпринимательский прорыв”, организованный Центром “Мой бизнес” в Иркутске?

– Да. Банк всегда поддерживает предпринимателей в их непростой деятельности. Многие из них, глядя на происходящее, понимают, что старые методы уже не работают, важно меняться. Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением для банка, поэтому мы готовы помогать предпринимателям самых разных отраслей и способствовать развитию всего бизнеса Иркутской области.

Мы уже сейчас предлагаем для бизнеса индивидуальные условия по обслуживанию расчетных счетов, для стартапов предоставляем 3 месяца бесплатного обслуживания и индивидуальные условия кредитования предприятий для развития нового бизнеса.

Как банк не считаете, что проще помочь малому бизнесу просто деньгами?

– Это уже все делается. Для помощи малому и среднему бизнесу в период пандемии было разработано несколько программ, позволяющих поддержать в основном предпринимателей из пострадавших отраслей согласно Постановлениям правительства РФ №№ 696, 422. В реализации этих программ банк принимал активное участие, что позволило поддержать большое количество предпринимателей Иркутской области. Также банк разработал собственные программы, в соответствии с которыми помогает и поддерживает предпринимателей из пострадавших отраслей. В помощь предпринимателям предлагаются отсрочка платежа основного долга и процентов по действующим кредитам, льготное и бесплатное обслуживание по расчетному счету, индивидуальные условия по торговому эквайрингу, что позволяет предпринимателям экономить денежные средства.

Какой приз вы приготовили победителям конкурса?

– Приз от банка будет сюрпризом. И этот сюрприз будет вручен при подведении итогов конкурса 25 декабря 2020 года.

Стать участником конкурса конкурс можно, заполнив онлайн-заявку на сайте.

По вопросам участия и заполнения заявок звоните: (3952) 202-102 (Центр «Мой бизнес»).