Банк России сохранит мягкую монетарную политику в 2022 году

Базовый сценарий Банка России предполагает переход от проводимой сейчас мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной в 2022 г., заявила в ходе выступления в Госдуме председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что регулятор будет корректировать свою политику в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса, ее влияния на экономику, спрос и доходы населения.

Напомним, ЦБ России перешел к мягкой ДКП в апреле этого года в связи с падением спроса в России и усилением дезинфекционных факторов на фоне пандемии коронавируса. В итоге регулятор снизил ключевую ставку до минимального исторического уровня в 4,25% годовых. При этом совет директоров не исключил ее дальнейшего уменьшения. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, ВВП России по итогам 2020 года сократится на 4-5%. При этом в 2021 году произойдет восстановление экономики на уровне 3-4%. В последующие годы рост продолжится, но не будет превышать 3,5%, считает регулятор.

Макроэкономический прогноз нам кажется очень вероятным. На фоне санкций Россия будет сдерживаться дефицитом инвестиций и ограничениями экспорта. Рубль имеет неплохие шансы завершить 2020 год на отметке 71-73 руб. за доллар. По паре доллар/рубль в 2021 году коридор 65-67 руб. за доллар может стать реальностью. На российском рынке акций больше всех от восстановления экономики выиграет «Сбер».

Однако, снижение ключевой ставки до 4,25% мы считаем неоправданным решением. России не стоит повторять ошибки Турции, иначе можно рискнуть существенной частью международных резервов и получить неуправляемую девальвацию рубля. Мы полагаем, что при таргете инфляции в 4%, ключевая ставка должна быть 6-8%. И Банку России стоит поднять ее на данный уровень. Это вернет деньги вкладчиков в банковскую систему и снизит давление на рубль.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»