Росатом и Роскосмос могут попасть под санкции

Под санкции США могут впервые попасть ведущие компании российских госкорпораций Росатом и Роскосмос. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на черновой вариант проекта такого списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа.

Согласно документу, в список предлагается включить более десяти российских предприятий гражданского авиапрома. Также ограничения предлагается распространить на две организации Роскосмоса и Росатома, предприятия ОПК, структуры Минобороны и само Минобороны, ФГУП, связанный с администрацией президента и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Новый санкционный список связан с ограничениями, которые могут быть введены в отношении 89 китайских компаний за сотрудничество с военными и российскими организациями.

Росатом и Роскосмос не торгуются на Московской Бирже, так что реакцию рынка на данное событие ожидать не стоит. Более интересны новые санкций Байдена. Если они, как считает рынок, не затронут ОФЗ, то беда, как уже бывало не раз, пройдет мимо. Отношения США и России испорчены полностью и ухудшаются с каждым днем. Если когда-нибудь они нормализуются, то Мосбиржу ждет взрывной рост котировок. Однако пока надежды на это немного.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»