Сбер провёл вторую встречу лидеров школьного образования: гуманная педагогика в цифровом образовании

Участники обсудили роль современных технологических трендов и цифровых сервисов в обучении, проблемы сохранения человечности и воспитания личности ребёнка в современном мире, сообщают в пресс-службе Сбера.

Во встрече приняли участие:

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка;

Шалва Амонашвили, академик РАО, профессор департамента педагогики, заведующий лабораторией гуманной педагогики МГПУ;

Александр Асмолов, академик РАО, председатель экспертно-стратегического совета Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»;

учителя, наставники и представители системы образования из разных регионов.

– Никакая онлайн-школа не может заменить офлайн, но, к сожалению, ни вузы, ни школы не были готовы к тому, что в какой-то момент они временно будут отрезаны от очного обучения. Вместе с вами, экспертами и лидерами школьного образования, мы пытаемся реализовать видение новой современной школы, в которой главными элементами являются учитель и ученик. Мы хотим построить такую платформу, к которой учителя смогут легко адаптироваться, которая снимет с них рутинную нагрузку и освободит время для творчества, общения, поддержки учеников. Мы стремимся сделать обучение в школе увлекательным, «фановым», чтобы дети хотели учиться, а учителя хотели учить. Цифровые технологии не подменяют школу, а дополняют её, – Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

– То, что сейчас с нами происходит, — это уникальное явление. Сказать, что это очень плохо или очень хорошо, невозможно. Это реальность. И педагогика должна принимать обстоятельства такими, какими они сложились. Я счастлив, что сегодня у нас существует цифровая техника, что образовательный процесс, может быть, не в полном объёме, но всё равно действует. Существует ли конфликт между гуманной педагогикой и цифровой техникой? Гуманная педагогика — это люди, они могут принимать или отвергать цифровые инструменты. Но я убеждён: все учителя, которые нацелены на общение с детьми, рады, что у нас есть такие технические возможности и мы можем приобрести этот опыт, – Шалва Амонашвили, академик РАО, профессор департамента педагогики, заведующий лабораторией гуманной педагогики МГПУ.

– Для того чтобы в меняющемся мире ребёнок и учитель ощутили свой потенциал, свою силу, нам нужна платформа гуманистической педагогики, персонализации, которая позволяет ребёнку вместе с учителем чувствовать себя автором своей судьбы. И мы с вами её уже создаём — это СберКласс. Мы должны отказаться от установки, что мы что-то пережидаем. Гуманная педагогика живёт здесь и теперь, и прямо сейчас мы должны искать новые возможности для образования. Мы должны сделать всё возможное, чтобы наши дети умели пользоваться онлайном и офлайном, были счастливыми в этой новой реальности, и главная роль здесь принадлежит учителю, – Александр Асмолов председатель экспертно-стратегического совета Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В завершение модератор встречи Марина Ракова отметила высокую вовлечённость учителей и директоров школ в вопросы современного образования, гуманной педагогики и внедрения персонализированной модели образования с использованием школьной цифровой платформы СберКласс, подготовки педагогов по всей стране, передачи навыков и компетенций внутри профессионального сообщества.

Запись второй встречи лидеров школьного образования доступна по ссылке.