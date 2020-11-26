Набиуллина предлагает закрыть программу льготной ипотеки

Глава Центробанка отметила, что это позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке, сообщает ТАСС.

Своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Действует льготная программа кредитования, которая, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения», - сказала она.