ФНС опровергла информацию о повышении налога на автомобили стоимостью выше 3 млн рублей

Ставки по налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в пределах, предусмотренных ст. 361 НК РФ, сообщают в пресс-службе ведомства.

Повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен п. 2 ст. 362 НК РФ для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:

1,1 для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.

В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повышающих коэффициентов относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 года (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014, регистрационный № 31805).

На основании указанного порядка Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга России и используется для расчета налога, что также предусмотрено п. 2 ст. 362 НК РФ.