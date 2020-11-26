Компания En+ Group передала автобус Нукутскому району

Компания En+ Group передала новый микроавтобус «Газель» вместимостью 19 посадочных мест для нужд Нукутского района. Автобус приобретён в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключённого между администрацией Нукутского района и Компанией «Востсибуголь» (находится в управлении En+ Group), сообщают в компании.

Специализированный автобус стоимостью 2,4 миллиона рублей был приобретён по обращению районной администрации специально для Нукутской детско-юношеской спортивной школы. Автобус будет задействован на перевозке воспитанников спортивных секций.

Микроавтобус «Газель» произведён на заводе ГАЗ в 2020 году, обладает повышенной вместимостью за счёт удлинённого салона, оснащён полным комплектом необходимого оборудования: спутниковой системой ГЛОНАСС, видеорегистратором, навигатором. Для обеспечения безопасности пассажирские места оборудованы 2-х точечными ремнями, в салоне предусмотрены поручни, сдвижная дверь оснащена электроприводом. Новый автобус позволит обеспечить комфорт и безопасность при перевозке юных спортсменов при выездных соревнованиях и мероприятиях.

Компания En+ Group сотрудничает с администрацией Нукутского района уже более 10 лет. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного в 2016 году, компанией на территории района были реализованы социальные и инфраструктурные проекты на сумму около 6 миллионов рублей. В 2019 году компания приняла участие в софинансирование капитального ремонта школы в поселке Алтарик в размере 2 миллионов рублей.

Владимир Смагин, заместитель генерального директора ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Компания En+ Group – социально ответственный бизнес и оказывает поддержку муниципалитетам, на территории которых ведет свою деятельность. С Нукутским районом мы сотрудничаем с 2007 года, с начала разработки угольного месторождения, и регулярно выделяем средства на нужды поселений. В прошлом году администрация района обратилась к нам с запросом о приобретении автобуса, сегодня мы его с радостью передаём и уже точно знаем, что он будет задействован на перевозке спортсменов. Желаем им удачи и спортивных побед.

Сергей Гомбоев, мэр Нукутского района:

- У нас не так много автобусов и были очень серьёзные проблемы с доставкой детей на мероприятия за пределами района. Поэтому, формируя заявку на этот год, мы в первую очередь подумали о ребятишках, которые занимаются в нашей детско-юношеской спортивной школе. В соответствии с ходатайством компания купила этот прекрасный микроавтобус и проблема с доставкой детей теперь будет решена. Хочу сказать большое спасибо компании En+ Group и её основателю Олегу Дерипаске за то социальное направление, которое они реализуют и делают максимально, чтобы поддержать территории, где работают. Это самое главное.