Сервисный центр «Иркутской энергосбытовой компании» отмечает 15-летие

Сегодня центр работает по принципу «одного окна», отвечая современным условиям, сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

Сервисный центр был образован в 2005 году. С его запуском принцип работы с клиентами был полностью перестроен для их удобства. Чтобы подать заявку, больше не надо приходить в офисы разных компаний-поставщиков для подключения тепло- и электроснабжения.

Клиенту также нет необходимости совместно со специалистами энергосбыта и энергонадзора выезжать на место подключения. Достаточно обратиться по одному адресу - только в Сервисный центр. Сегодня такой принцип работы является привычным, а 15 лет назад это было новшеством в работе подобных организаций в стране.

Специалисты центра обслуживают не только жителей Иркутской области в 32 населенных пунктах региона – физических лиц и крупных потребителей – юридических лиц, которым единовременно необходимо предоставление нескольких услуг. При этом каждая заявка проверяется, с заявителем выстраивается обратная связь по корректному заполнению документов. Главная цель не просто принять заявку, а довести её до логического завершения, чтобы клиент получил услугу.

В юбилейный год Сервисный центр принял более 25 тысяч заявок: из них 22 тысячи - только на технологическое подключение к электрическим сетям (17 тысяч – в зоне города Иркутска и Иркутского района), и более двух тысяч по подключению к тепловым сетям. В этом году специалисты подготовили и выдали 22 тысяч уже готовых документов, подтверждающих факт оказания той или иной услуги. При этом половина клиентов воспользовались возможностью получить услуги онлайн, то есть без очного посещения офиса.

Сейчас это направление в работе центра набирает популярность в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Например, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно через сайт компании. Клиенту необходимо внести данные, прикрепить копии документов и направить заявку. Специалисты свяжутся и пояснят дальнейший действия.

Руководитель Сервисного центра «Иркутскэнергосбыта» Ольга Стёпкина:

«Мы постоянно модернизируем свою работу, чтобы клиенту было комфортно при взаимодействии с нашими специалистами и стараемся максимально сократить путь от обращения заявителя до получения услуги. Так, сейчас используем программный комплекс, который позволяет в режиме онлайн выполнять множество операций, как специалистами сервисного центра, так и специалистами электросетевой компании. Заявка от клиента заносится в программу и уже через несколько минут поступает по назначению в сетевой филиал. В настоящее время разработали и внедряем в работу усовершенствование личного кабинета, что позволит сократить количество клиентов, обращающихся очно в офисе сервисного центра, сохранить их драгоценное время, а во время сложной эпидемиологической обстановке - их здоровье».