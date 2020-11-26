Иркутская нефтяная компания установила факельное оборудование на Усть-Кутском ГПЗ

ИНК установила два факельных ствола для газофракционирующей установки на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Монтаж факельных стволов высотой 65 метров и диаметром 0,8 метров каждый был выполнен в ноябре 2020 года, сообщают в пресс-службе ООО «ИНК».

Факельные установки предназначены для безопасного сбора и утилизации газов и паров, образующихся при пуске, остановке, сбросе давления, продувке и дренаже оборудования и трубопроводов. Ствол факела изготовлен на российском предприятии ОАО «Салаватнефтемаш», монтаж проводили сотрудники ИНК и работники подрядных организаций.

Помимо монтажных работ на факельном хозяйстве осенью этого года на стройплощадке Усть-Кутского ГПЗ начали гидроиспытания технологических трубопроводов. Всего в течении полугода предстоит испытать 1388 линий.

До начала холодов были проведены гидроиспытания трех резервуаров под газовый конденсат (СГК). Объем каждого резервуара – 3 тыс. кубометров. Емкости предназначены для приема, хранения и отгрузки СГК и последующей отгрузки сырья в ж/д цистерны. Также в 3-м квартале 2020 года на стройплощадке СГК провели работы по монтажу площадок обслуживания, колец орошения резервуаров и их обвязке.

Усть-Кутский ГПЗ является частью масштабного газового проекта ИНК и включает в себя газофракционирующую установку и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов; его задача – разделение широкой фракции легких углеводородов с целью получения пропана и бутана технических и стабильного газового конденсат. Запуск Усть-Кутского ГПЗ запланирован на 2021 год. Иркутская нефтяная компания с 2014 года реализует проект по созданию мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа.