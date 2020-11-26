Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

8 декабря в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организатор — банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщают в пресс-службе банка.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте и YouTube. В бизнес-шоу примут участие: заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов расскажут участникам о новых возможностях продвижения и автоматизации. Спикеры бизнес-шоу: предприниматели, которые успешно развивают цифровой бизнес в таких сферах, как фитнес, интернет-маркетинг, онлайн-игры, доставка еды. Участники увидят уникальные репортажи и видео ролики с бизнес-кейсами компаний. На конкретных примерах они расскажут и покажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» организовано при информационной поддержке Яндекса

Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 10.00 8 декабря.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.