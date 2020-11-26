Практически всю недвижимость Усольехимпрома передали в муниципальную собственность

На середину ноября в перечнях содержатся сведения о 113 земельных участках и 520 объектах капитального строительства, сообщают в Росреестре.

Сейчас практически все объекты недвижимости, принадлежавшие ООО «Усольехимпрому» и ООО «Усолье-Сибирскому силикону» и расположенные в пределах промплощадки, переданы в муниципальную собственность.

Так в августе 2020 года «Усольехимпрому» принадлежало 13 земельных участков и 258 объектов на территории промплощадки, а городу Усолье-Сибирское – 7 участков и 10 объектов. В сравнении с этим, в ноябре 2020 года «Усольехимпрому» принадлежит 10 объектов капитального строительства, земельных участков – нет, а городу Усолье-Сибирское – 61 участок и 276 объектов на территории промплощадки.

В отношении ООО «Усолье-Сибирский силикон» все объекты недвижимости переданы. Обращаем внимание, что есть еще ряд собственников, за которыми зарегистрированы права на земельные участки и объекты капитального строительства.

Информация о количестве, перечне и собственниках объектов недвижимости «Усольехимпрома» ежедневно обновляется и направляется в Центральный аппарат Росреестра, в Министерство имущественных отношений Иркутской области, в администрацию Усолья-Сибирского.