Дневной прирост больных коронавирусом в городах Приангарья сократился

Максимальное число заражений фиксируют в Иркутске (+63), Усть-Илимске (+30) и Ангарске (+27), сообщает региональный оперштаб.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 63 (всего 12 971),

в Усть-Илимске – 30 (всего 1 436),

в Ангарске – 27 (всего 3 119),

в Братске – 20 (всего 1 985),

в Усолье-Сибирском – 16 (всего 586).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 971,

Ангарск – 3 119,

Иркутский район – 2 031,

Братск – 1 985,

Усть-Кут – 1 891.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,2 тысячи больных.