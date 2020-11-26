Дневной прирост больных коронавирусом в городах Приангарья сократился

Максимальное число заражений фиксируют в Иркутске (+63), Усть-Илимске (+30) и Ангарске (+27), сообщает региональный оперштаб.
Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 63 (всего 12 971),
- в Усть-Илимске – 30 (всего 1 436),
- в Ангарске – 27 (всего 3 119),
- в Братске – 20 (всего 1 985),
- в Усолье-Сибирском – 16 (всего 586).
Читайте также:
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 971,
- Ангарск – 3 119,
- Иркутский район – 2 031,
- Братск – 1 985,
- Усть-Кут – 1 891.
Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,2 тысячи больных.