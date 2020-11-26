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Дневной прирост больных коронавирусом в городах Приангарья сократился

Максимальное число заражений фиксируют в Иркутске (+63), Усть-Илимске (+30) и Ангарске (+27), сообщает региональный оперштаб.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 63 (всего 12 971),
  • в Усть-Илимске – 30 (всего 1 436),
  • в Ангарске – 27 (всего 3 119),
  • в Братске – 20 (всего 1 985),
  • в Усолье-Сибирском – 16 (всего 586).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 971,
  • Ангарск – 3 119,
  • Иркутский район – 2 031,
  • Братск – 1 985,
  • Усть-Кут – 1 891.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,2 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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