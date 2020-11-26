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В конце ноября в Иркутске откроется первый амбулаторно-ковидный центр

Пилотным медучреждением, на базе которого откроется такой центр, станет поликлиника Иркутской городской клинической больницы №8.

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Здесь будут обслуживать амбулаторных больных легкой формой COVID-19. Пациенты смогут сдать анализы и получить консультацию терапевтов. Время работы определено с 8.00 до 21.00. 

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, которое прошло под руководством Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.  

По данным оперштаб, на 26 ноября в Иркутской области подтверждена 31 261 (+275) случай инфицирования в том числе. Госпитализировано 4 111 (-21). Выздоровело 27 469 (+423). Умерло 829 (+15), от иных, не связанных с COVID-19 заболеваний – 137 (+1).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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