С начала пандемии в Иркутской области коронавирусом заразились более 31 тысячи человек

Суточный прирост на 26 ноября составил 275 человек.

В Приангарье за сутки 275 человек заболели коронавирусом. Всего в Иркутской области 30 261 заболевший с начала эпидемии. Госпитализированы - 4 111 человек. Такие данные приводит оперштаб.