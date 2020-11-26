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Медики Иркутской области получили гуманитарную помощь от Республики Корея

В составе гуманитарной помощи 700 защитных костюмов многоразового использования для работы с больными коронавирусной инфекцией. Средства защиты будут переданы в амбулаторный ковидный центр, созданный на базе Иркутской городской клинической больницы №8, сообщают в областной администрации.

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Губернатор выразил заинтересованность в корейском опыте в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что с начала пандемии Республика Корея демонстрирует низкие показатели по заболеваемости в сравнении с другими странами и доказала эффективность избранной стратегии. Также на встрече обсуждались перспективы развития двусторонних связей между регионами.

За прошедшие сутки в Приангарье 275 человек заболели коронавирусом. Всего в Иркутской области 30 261 заболевший с начала эпидемии. Госпитализированы - 4 111 человек. Такие данные приводит оперштаб. За последние сутки умерли 16 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии отмечено 966 летальных случаев: 829 (+15) человек скончались от COVID-19 и 137 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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