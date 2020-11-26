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Более 12 млн человек уже воспользовались обновленной веб-версией СберБанк Онлайн

Интернет-банк от Сбера изменился всего несколько месяцев назад — в апреле 2020 года — но уже больше 12 млн пользователей оценили эти перемены, сообщают в пресс-службе банка.

Клиентам стали доступны новые функции, значительно изменился дизайн, интерфейс и был полностью пересмотрен клиентский путь. Сам СберБанк Онлайн благодаря обновлению стал более атмосферным, эмоциональным, гибким и современным. Он одинаково хорошо работает на компьютере, планшете и смартфоне.

В новой версии:

  • появился каталог — теперь там собраны все продукты банка и партнёров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента;
  • начал работать поиск — теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска;
  • добавлено меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам;
  • на главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

– Все наши изменения так или иначе направлены на то, чтобы пользователям было с нами удобно. И мы с уверенностью можем сказать, что после обновления веб-версии СберБанк Онлайн клиентам стало ещё проще совершать необходимые им ежедневные банковские операции в любом канале банка, – Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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