52% россиян сталкивались с увольнениями из-за сокращений, банкротства компаний и кризиса

Сервис Работа.ру и дочерняя компания Сбербанка “Сбербанк страхование” провели совместное исследование и выяснили, что 37% россиян обычно работают на одном месте более 5 лет. 23% респондентов меняют работодателей раз в 3-5 лет, а 18% — раз в 2-3 года. По 11% опрошенных либо очень часто меняют работу (не реже раза в год), либо трудятся на одном месте всю жизнь.

Более половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды.

60% респондентов рассчитывают потратить на поиск новой работы после внезапного увольнения до трех месяцев, из них 30% надеются, что этот процесс займет у них не больше месяца. 21% опрошенных закладывают на поиск нового работодателя до полугода, а 19% — год и более.

Однако финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, что их сбережений хватит не больше, чем на месяц. При этом 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать в течение 1-3 месяцев, а 31% — до полугода. Четверть жителей России имеют сбережения, которых хватит на год без работы.

Финансовую защиту на случай внезапного увольнения могут обеспечить не только собственные накопления, но и страховой полис.

Программа “Зеленые каникулы” от “Сбербанк страхования” предусматривает страхование ипотечных заемщиков от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы — сокращения штата, ликвидации компании, несоответствия занимаемой должности, увольнения по соглашению сторон и других рисков. Страховая компания компенсирует клиенту ипотечные расходы на срок, пока он не найдет работу (на срок до полугода). Деньги могут выплачиваться ежемесячно или единовременно после трудоустройства. Стоимость полиса сроком на один год составляет в среднем 3 500 рублей.

Защитить себя на случай недобровольной потери работы, в том числе по соглашению сторон, могут также заёмщики потребительских кредитов. Программа «Сбербанк страхование жизни» предусматривает самостоятельный выбор страховых рисков исходя из собственных потребностей клиента, при этом по программе необязательно страховать жизнь и здоровье. Плата за страхование зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных клиентом рисков. Включение в программу риска потери работы позволяет получать компенсацию за дни отсутствия занятости в размере до 244 тыс. рублей.

– Страхование от потери работы сейчас особенно актуально, поскольку пандемия порождает у многих чувство неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне, опасения в связи с возможным ухудшением финансового положения. “Зеленые каникулы” от “Сбербанк страхование” позволяют как минимум не допустить просрочек по ипотеке, если человек потеряет работу, а новый онлайн-конструктор от «Сбербанк страхование жизни» защитит от просрочек и заёмщиков потребительских кредитов. В этом году мы наблюдаем повышенный спрос на страхование от потери работы: от этого риска в 2020 году стал страховаться каждый пятый заёмщик потребкредита, а выплаты по программе «Зелёный каникулы» только за три месяца составили около 1 млн рублей. Средний возраст людей, которые покупают полисы защиты от потери работы, составляет 37 лет. Чаще всего страхуются от увольнения жители Урала, Подмосковья, Сибири и Поволжья, – Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.