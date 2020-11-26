Мэрия приняла бюджет Иркутска на 2021 год

Доходная часть бюджета в 2021 году прогнозируется в объеме 18,4 млрд рублей, это ниже уровня текущего года на 3,5 млрд рублей, сообщают в пресс-службе мэрии.

Расходная часть бюджета на 2021 год сформирована в объеме 19,5 млрд рублей,

Бюджет сформирован исходя из максимально возможного дефицита в 10% от собственных доходов казны,

Налоговые доходы ожидаются в размере 10 млрд 129 млн рублей (в основном за счет поступления налога на доходы физлиц, земельного налога, налогов на совокупный доход и на имущество физических лиц),

Межбюджетные трансферты учтены в бюджете на 2021 год в объеме 7 млрд 627 млн рублей,

В бюджете 2021 года запланированы расходы на капитальный и текущий ремонт 33 учреждений,

На обеспечение текущего содержания объектов городского хозяйства запланировано 4,3 млрд рублей (из них 2,5 миллиарда будет направлено в сферу дорожного хозяйства),

На формирование комфортной городской среды в бюджете запланировано 547 млн рублей с учетом средств областного и федерального бюджетов,

На мероприятия по улучшению облика города к 360-летию Иркутска направят 350 млн рублей,

285 млн рублей предусмотрено на строительство и проектирование объектов образования, культуры и спорта,

В сфере городского хозяйства наибольший объем инвестиций предусмотрен на и реконструкции объектов дорожного хозяйства,

На переселение граждан из аварийного жилья и реконструкцию жилищного фонда заложен 581 млн рублей.