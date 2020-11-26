В Иркутской области учителем года стала преподаватель из Саянска

В XXXI региональном профессиональном конкурсе «Учитель года-2020» приняли участие 25 педагогов, в XI всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» - 26 человек, а за звание лучшего в конкурсе «Преподаватель среднего профессионального образования» боролись 20 участников. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Победителем конкурса «Учитель года» стала преподаватель иностранного языка гимназии им. В.А Надькина из Саянска Мария Урлауб. «Воспитателем года» названа педагог-психолог «Центра развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка» из Усть-Илимска Леся Чешева. Победителем регионального конкурса среди педагогических работников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Преподаватель СПО– 2020» выбрали преподавателя Тайшетского промышленно-технологического техникуму Наталью Мандрикову. Им вручили ключи от автомобилей.

Также подведены итоги конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» в 2020 году.

В номинации «Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной организации («Лучший молодой учитель»)») лидер - учитель физики школы №2 Усть-Илимска Мария Белова.

В номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образовательной организации («Лучший молодой воспитатель»)») победитель - воспитатель детского сад № 4 из Черемхово Ольга Шнырева.

В номинации «Лучший педагогический работник организации дополнительного образования» победила педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества Иркутска Анна Рудневская. Лучший «Педагог психолог» - педагог-психолог школы № 55 Иркутска Марина Шилова.

Отмечен и победитель регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, «Сердце отдаю детям». Им стал педагог дополнительного образования Центра детского творчества Усть-Илимска Александр Коршунов.