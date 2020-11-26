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Глава Бурятии обсудил с министром промышленности производство новой авиатехники на УУАЗе

В четверг, 26 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым проекты, планируемые к реализации на предприятиях республики. В частности, обсуждался серийный запуск новой авиатехники на АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

- Что касается крупных проектов, понятно, что базовым является Улан-удэнский авиационный завод. И те проекты, которые мы сегодня обсудили, говорят о стабильной загрузке. Например, этот год - 68 машин, половина из них гражданских. Авиазавод исполнил поручение Президента по проведению диверсификации. Они выполнили досрочно задачу, которую поставили к 2030 году, - выйти на 50% по производству гражданских машин, - отметил Денис Мантуров.

По словам министра, У-УАЗ в 2021 году выпустит опытный образец самолета «Байкал», его серийное производство планируется запустить к 2023 году.

- Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец. Примерно 1,5 года уйдет на сертификацию, чтобы с 2023 года начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода, - уточнил Денис Мантуров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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