Иркутские налоговики открыли собственный музей

В Управлении ФНС России по Иркутской области открыли Музей истории налоговых органов региона. Он открыт в рамках праздничных мероприятий к 30-летию налоговой службы.

Идея создания музея получила широкий отклик у сотрудников налоговых органов: со всего региона в Иркутск присылали форму налоговых инспекторов разных лет, оборудование и технику – от арифмометра для расчета налогов и тестера для проверки спиртосодержащей продукции до первых компьютеров, появлявшихся в отделах в единичных экземплярах. Журналы проведения контрольных мероприятий и регистрации бланков строгой отчетности, знаки различия и фотографии разных лет, документы, книги, сборники первых российских законов и налоговые кодексы стали экспонатами музея. На современных стендах в фотографиях и документах представлена история налоговой службы Иркутской области и значимые события для сотрудников налоговых органов не только в профессиональной, но и общественной сфере: ежегодный конкурс «Налоговый инспектор года», спортивные соревнования и спартакиады, шефство над центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, озеленение городов, участие в вахте памяти, челленджи и акции.