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«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» получит льготный займ в размере 360 млн рублей

Федеральный Фонд развития промышленности России выделит льготный займ в размере 360 млн рублей АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». Как сообщил сегодня, 26 ноября Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, данные средства будут направлены на серийное производство полимерных наконечников для пипеточных дозаторов.

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- Я рад, что у коллег очень широкая производственная линейка, которая используется во всех отраслях – не только в традиционных авиационном, транспортном машиностроении. Также коллеги продемонстрировали результаты оперативной работы, связанной с загрузкой в производство обеззараживателей воздуха. У приборостроительного объединения сегодня хороший объем запросов и на производство. Буквально недавно они запустили опытное, но с расчетом на серийное, востребованное производство тестеров для анализов. Раньше расходные материалы в лаборатории поставлялись импортные, сейчас будет собственное производство, - отметил Денис Мантуров.  

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, входит в состав ГК "Ростех") было основано в 1960 году и специализировалось на производстве высокоточной продукции: элементов и блоков авиационной автоматики, радионавигационного оборудования, оборудования составных частей стартовых комплексов, составных частей систем управления ракет для нужд Минобороны РФ, гражданской авиации и ВМФ. В феврале 2018 года на У-УППО было запущено производство высокотехнологичной продукции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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