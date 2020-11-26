Мантуров: Бурятия в числе немногих регионов, где промышленность растёт

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Бурятию отметил, что это один из немногих регионов в 2020 году, который показывает высокие показатели промышленного производства.

- Регион в этом году показывает 108,5% роста. Это говорит о том, что развивается, в том числе, малый и средний бизнес – костяк здоровой экономики, - подчеркнул Денис Мантуров.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, что в республике отмечается развитие новых производств. В том числе запланировано наращивание заказов «Улан-Удэнского авиационного завода», «Улан-Удэстальмоста», «Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения», готовятся к запуску проекты по производству высокотехнологических алмазов и кварцевого стекла для применения в электронике, по производству сжиженного газа для поставки в регионы Дальнего Востока, каркасного домостроения и другие.