Мэр Братска Серебренников переболел коронавирусом

Мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников на своей странице в Instagram сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Большое спасибо врачам, которые предложили правильный курс лечения. Вчера пришел отрицательный тест. Я здоров и приступил к работе», – написал мэр.

О болезни главы города стало известно 20 ноября. Тогда ему пришел положительный тест на COVID-19. Ранее Серебренников ушел на самоизоляцию из-за подозрения, что заболел.