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Мэр Братска Серебренников переболел коронавирусом

Мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников на своей странице в Instagram сообщил, что вылечился от коронавируса.

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«Большое спасибо врачам, которые предложили правильный курс лечения. Вчера пришел отрицательный тест. Я здоров и приступил к работе», – написал мэр.

О болезни главы города стало известно 20 ноября. Тогда ему пришел положительный тест на COVID-19. Ранее Серебренников ушел на самоизоляцию из-за подозрения, что заболел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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