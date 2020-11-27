На соревнование Сбера по анализу данных зарегистрировались участники со всех континентов, кроме Антарктиды

Международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest побило рекорды популярности по числу участников и представляемых ими стран. Уникальное мероприятие Сбер проводит вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey, сообщают в пресс-службе организации.

В этом году на состязание зарегистрировались около 1000 дата-сайентистов из 43 государств (на AIJ Contest 2019 было 350 участников из 14 стран).

В соревновании впервые участвовали школьники: от них поступила почти четверть от всех заявок, для учащихся была создана отдельная номинация. Самым юным участником AIJ Contest стал 9-летний житель Ижевска. Ребята, интересующиеся Data Science, решали те же задачи, что и взрослые, поэтому и призы будут соответствующими.

– Отрадно, что расширилась география не только самой конференции, но и онлайн-соревнования, которое мы проводим в преддверии AI Journey. Большое количество зарегистрированных участников из разных стран мира говорит о том, что тема развития искусственного интеллекта и анализа данных становится всё актуальнее. Участники хакатонов представили свыше 2700 решений, это отличный результат. Итоги соревнования подведём на конференции, – Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

В рамках мероприятия, помимо онлайн-соревнования по технологиям AI, пройдет онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.