Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров

Запущена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» Российского экспортного центра (РЭЦ), которая даёт российским экспортёрам быстрый и удобный цифровой доступ к госуслугам, сообщают в пресс-службе Сбера.

Сбер стал проектировщиком и разработчиком четырёх суперсервисов, которые стали доступны предпринимателям на первом этапе. В будущем «Одно окно» будет активно развиваться и постепенно наполняться новыми услугами.

Четыре суперсервиса «Одного окна» это:

транспортная субсидия (компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленности гражданского назначения);

выставочная субсидия (компенсация части затрат на продвижение продуктов и услуг на международных конгрессно-выставочных мероприятиях и специализированных бизнес-миссиях);

подтверждение ставки НДС 0% при экспорте товаров;

таможенное декларирование.

– Запуск новой системы для экспортеров критически важен в текущей ситуации. И мы гордимся, что не только спроектировали данные сервисы, но и курировали их разработку со всеми участниками проекта. В рабочую группу вошли руководители РЭЦ и одиннадцать федеральных органов исполнительной власти, а сам проект удалось реализовать в самые кратчайшие сроки – от первой встречи по проекту до запуска в опытную эксплуатацию прошло всего 8 месяцев, что несомненно является примером лучшего результата по созданию государственных сервисов в стране. Уверен, что каждый из этих сервисов будет востребован, актуален и поможет предпринимателям успешно работать на международных рынках, наращивая объёмы экспорта, – Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Разработчиком суперсервисов выступила компания СберКорус (входит в экосистему Сбера), которой удалось обеспечить интеграцию с различными федеральными органами исполнительной власти, включая приём, обработку и вынесения решения по заявкам в автоматическом режиме.

Для обеспечения удобства общения экспортёра и различных ведомств реализованы и настроены безбумажные процессы взаимодействия, автоматизирована отчётность по услугам и субсидиям. Разработаны механизмы для формирования представления о возможностях экспортного рынка.