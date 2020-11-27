Путин в Сарове пообещал лично следить за ликвидацией отходов «Усольехимпрома» Приангарья

Президент РФ Владимир Путин накануне отправился в закрытый город Саров на предприятие ядерного оружейного комплекса «Российский федеральный ядерный центр», где обсудил новые атомные разработки и проблемы «Усольехимпрома» Иркутской области. В частности, глава государства пообещал держать ситуацию ликвидации отходов комбината на личном контроле, сообщает телеканал «РЕН».

«Прежде всего, должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранением занятости для работающих на этой территории предпринимателей и просто работников, граждан, которые проживают там.

Необходимо будет провести серьезную, слаженную работу по ликвидации опасных объектов, качественную очистку, рекультивацию загрязненных земли и водных источников, сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города Усолья-Сибирского», – приводятся в сообщении слова Путина.