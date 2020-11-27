Михаил Мишустин поздравил Иркутскую нефтяную компанию с 20-летием

Премьер министр пожелал коллективу компании удачи, крепкого здоровья и благополучия, сообщают в компании.

Глава правительства отметил: За эти годы вы многого достигли, прошли большой путь – от небольшой компании до крупного нефтяного холдинга. Сегодня ИНК – крупнейший независимый производитель углеводородного сырья в нашей стране, который занимается геологическим изучением, разведкой и добычей нефти и газа в Восточной Сибири.

Год от года «Иркутская нефтяная компания» динамично развивается, осваивает новые месторождения, внедряет инновационные решения в интенсификацию добычи, совершенствует политику в сфере экологии. Благодаря активному международному сотрудничеству ИНК с европейскими и азиатскими компаниями реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся современные заводы.

Важно, что проекты «Иркутской нефтяной компании» дают необходимый импульс развитию северных городов, обеспечивают экономический рост Восточной Сибири. И, конечно, меняют жизнь людей к лучшему. Здесь создаются новые рабочие места, строятся дороги, дома, медицинские учреждения, школы и детские сады.

Достижения ИНК – это эффективная политика руководства компании, четкая и слаженная работа ее коллектива. Уверен, что ответственное отношение к своему делу, целеустремленность и впредь будут залогом вашего успеха.