Уголовное дело завели на жителя Ангарска, который задолжал 27 млн рублей по кредитам

Житель города Ангарска Иркутской области задолжал банку 27 миллионов рублей по кредитам, от выплаты которых в последствии уклонялся, в результате чего стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дело на мужчину завели по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Установлено, что ангарчанин оформил кредит, который в дальнейшем не оплачивал. Кроме того, он скрыл доходы в 1 миллион рублей, чтобы деньги не забрали в счет оплаты долга.

В настоящее время расследование дела продолжается, по окончании оно будет направлено в суд.