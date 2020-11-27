Новости

Уголовное дело завели на жителя Ангарска, который задолжал 27 млн рублей по кредитам

Житель города Ангарска Иркутской области задолжал банку 27 миллионов рублей по кредитам, от выплаты которых в последствии уклонялся, в результате чего стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дело на мужчину завели по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Установлено, что ангарчанин оформил кредит, который в дальнейшем не оплачивал. Кроме того, он скрыл доходы в 1 миллион рублей, чтобы деньги не забрали в счет оплаты долга.

В настоящее время расследование дела продолжается, по окончании оно будет направлено в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании