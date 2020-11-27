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В России появится программа льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Пользоваться льготной ипотекой под 6,5% ИЖС на первичном рынке смогут только молодые заемщики с детьми, сообщает РБК.

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Госкомпания «Дом.РФ» выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Такое решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос — быть не ниже 20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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