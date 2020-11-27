В России разработали полноценный электромобиль

Это компактный городской смарт-кроссовер экономкласса, способный проезжать более 250 км без подзарядки, разгоняться до 150 км/ч и выдерживать мороз до минус 50 градусов, сообщают Известия.

Авто рассчитано на четырех пассажиров, а его цена составит около миллиона рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тыс. машин в год. Российские эксперты отмечают, что для подобных электромобилей понадобится построить дополнительную сеть зарядных станций.

Электромобиль, который готов для массового серийного производства и может быть доступен обычному покупателю уже в 2021 году, спроектировали в центре компетенций «Новые производственные технологии» Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Индустриальным партнером центра компетенций НТИ СПбПУ выступил КамАЗ, — сообщил ректор университета академик РАН Андрей Рудской. — В результате реализации проекта разработан первый российский электромобиль — компактный кроссовер «Кама-1».

«Кама-1» в базовой комплектации будет стоить 1 млн рублей при целевом объеме продаж порядка 20 тыс. машин в год.

Однако в июле правительство объявило о 25-процентной скидке при покупке электромобилей российского производства. Они попали в обновленные госпрограммы льготного автокредитования, которые были запущены летом. Поэтому из миллиона можно смело вычесть 25%. Ранее такой программой было воспользоваться невозможно, так как подобные авто в нашей стране не производили.

Напомним, что в Приангарье запускают проект по установке заправочных станций для электромобилей.

Компания En+ Group планирует запустить пилотный проект по установке сети электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей в Иркутске. В 2020 году компания планирует установить первые три ЭЗС, на текущем этапе инвестиции в проект составят более 10 млн. руб.

В 2020 году En+ Group планирует установить три электрозаправочных станции - одна в поселке Листвянка и две в городе Иркутске (на автозаправочном комплексе возле ТЦ «Яркомолл» и на муниципальной территории, в самом центре города, возле административного здания ПАО «Иркутскэнерго» ул. Сухэ-Батора, 3).

Предполагается установка зарядных станций совместимых с большинством электромобилей, представленных на рынке. Станции En+ Group будут оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля: "быстрая" зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ ЭЗС - одновременная зарядка двух электромобилей.