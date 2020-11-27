Комплекс по переработке ртути откроют на месте «Усольехимпрома» в Приангарье

Ртуть с предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области планируют в ближайшие месяцы ликвидировать, затем перерабатывать и возвращать в производство с помощью комплекса, который возведут на месте бывшего комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (предприятие госкорпорации «Росатом» – прим. ред.) Максим Корольков.

При грамотной переработке отходов предприятия можно получить чистую ртуть. Этим и займется планируемый на территории «Усольехимпрома» экотехнопарк по переработке промышленных отходов. Его запустят в 2022 году.

«Это товарный продукт, который уходит целиком на экспорт. В России сегодня ртуть практически не потребляется, наша страна ежегодно экспортирует 300-400 тонн ртути. Это очищенное вещество с высокой добавленной стоимостью, достаточно востребованный продукт, учитывая запрет на добычу. Сегодня вся ртуть в мире оборачивается, то есть возвращается обратно в производство. Применяется в химической промышленности, в металлургии, в производстве электроники», – приводятся в сообщении слова Королькова.

Ликвидировать ртуть, которая осталась на территории бывшего завода, планируют в ближайшие месяцы.