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Преступники в Братском районе вырубили сосны на 600 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемых – 34-летнего, 38-летнего и 42-летнего мужчин – в незаконной рубке сосен в Братском районе Иркутской области на 600 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 34-летний организатор банды черных лесорубов вместе с подельниками незаконно рубили деревья на территории Тарминского лесничества.

На месте происшествия найдены и изъяты бензопила, автомобили и  древесина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», виновным грозит до 7 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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