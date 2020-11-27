Преступники в Братском районе вырубили сосны на 600 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемых – 34-летнего, 38-летнего и 42-летнего мужчин – в незаконной рубке сосен в Братском районе Иркутской области на 600 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 34-летний организатор банды черных лесорубов вместе с подельниками незаконно рубили деревья на территории Тарминского лесничества.

На месте происшествия найдены и изъяты бензопила, автомобили и древесина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», виновным грозит до 7 лет лишения свободы.