Госдума РФ приняла бюджет на 2021–2023 годы

Приоритетами бюджета на предстоящие три года стали Послания Президента, сообщают на сайте ГД.

2021 год

Доходы: 18,8 трлн руб. Расходы: 21,52 трлн руб. Дефицит: 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 115,53 трлн руб.

На ЖКХ выделяется 322,5 млрд руб.,

На образование — 1,08 трлн руб.,

На здравоохранение — 1,12 трлн руб.,

На социальную политику — 5,6 трлн руб

Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,5 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд руб.

2022 год

Доходы: 20,6 трлн руб. Расходы: 21,88 трлн руб. Дефицит: 1,25 трлн руб. (1% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 124,22 трлн руб.

На ЖКХ выделяется 306,7 млрд руб.,

На образование — 1,04 трлн руб.,

На здравоохранение — 1,1 трлн руб.,

На социальную политику — 5,7 трлн руб.

Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 257,3 млрд руб.

2023 год

Доходы: 22,3 трлн руб. Расходы: 23,67 трлн руб. Дефицит: 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 132,82 трлн руб.

На ЖКХ выделяется 424,5 млрд руб.,

На образование — 1,08 трлн руб.,

На здравоохранение — 1,1 трлн руб.,

На социальную политику — 6,05 трлн руб.

Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 325,1 млрд руб.