Госдума РФ приняла бюджет на 2021–2023 годы

Приоритетами бюджета на предстоящие три года стали Послания Президента, сообщают на сайте ГД.
2021 год
Доходы: 18,8 трлн руб. Расходы: 21,52 трлн руб. Дефицит: 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 115,53 трлн руб.
- На ЖКХ выделяется 322,5 млрд руб.,
- На образование — 1,08 трлн руб.,
- На здравоохранение — 1,12 трлн руб.,
- На социальную политику — 5,6 трлн руб
Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,5 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд руб.
2022 год
Доходы: 20,6 трлн руб. Расходы: 21,88 трлн руб. Дефицит: 1,25 трлн руб. (1% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 124,22 трлн руб.
- На ЖКХ выделяется 306,7 млрд руб.,
- На образование — 1,04 трлн руб.,
- На здравоохранение — 1,1 трлн руб.,
- На социальную политику — 5,7 трлн руб.
Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 257,3 млрд руб.
2023 год
Доходы: 22,3 трлн руб. Расходы: 23,67 трлн руб. Дефицит: 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП). Прогнозный объем ВВП: 132,82 трлн руб.
- На ЖКХ выделяется 424,5 млрд руб.,
- На образование — 1,08 трлн руб.,
- На здравоохранение — 1,1 трлн руб.,
- На социальную политику — 6,05 трлн руб.
Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 325,1 млрд руб.