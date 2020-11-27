С начала пандемии в Бурятии умерли 407 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в республике скончались 9 человек с коронавирусом, а суточный прирост составил 270 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 27 ноября выявлено 270 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 18 367.

Из 270 новых случаев COVID-19: 216 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 616 пациентов, наблюдается 12 507 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 13 138 (+332) человека.

За последние сутки в регионе 9 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 407 человек.