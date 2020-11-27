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Дума Братска попросила «Росавтодор» не посыпать дороги города солью

Депутаты думы города Братска Иркутской области направляли письмо в «Росавтодор» с просьбой прекратить посыпать дороги района солью, сообщается на сайте местной администрации.

«Раньше Дорожная служба Братска на всех городских улицах использовала против гололедицы песок и гравий по поручению мэра города Сергея Серебренникова. «Росавтодор» проблему гололедицы решает с помощью устаревшего метода – посыпает проезжую часть солью. Братчане такой альтернативой не довольны», – отмечается в сообщении.

По мнению властей, реагенты, которыми посыпают улицы, портят автомобили и обувь, кроме того, они превращают снег в слякоть, из-за чего дороги приходится убирать чаще.

Напомним, ранее об обработки дорог солью отказались власти Ангарска. Там городские улицы посыпают песко-гравийной смесью.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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