Дума Братска попросила «Росавтодор» не посыпать дороги города солью

Депутаты думы города Братска Иркутской области направляли письмо в «Росавтодор» с просьбой прекратить посыпать дороги района солью, сообщается на сайте местной администрации.

«Раньше Дорожная служба Братска на всех городских улицах использовала против гололедицы песок и гравий по поручению мэра города Сергея Серебренникова. «Росавтодор» проблему гололедицы решает с помощью устаревшего метода – посыпает проезжую часть солью. Братчане такой альтернативой не довольны», – отмечается в сообщении.

По мнению властей, реагенты, которыми посыпают улицы, портят автомобили и обувь, кроме того, они превращают снег в слякоть, из-за чего дороги приходится убирать чаще.