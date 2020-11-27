В Иркутске водитель повредил ограждение около скульптуры «Бабр»

Нарушитель скрылся с места аварии. Видео с камер наблюдения появилось в средствах массовой информации и социальных сетях, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения, исследовали дворы и стоянки. Возле одного из городских фитнес-центров, расположенных примерно в одном километре от места аварии, полицейские обнаружили автомобиль «Тойота Корона» с характерными повреждениями кузова.

В дальнейшем сотрудники Госавтоинспекции установили и самого нарушителя ПДД, который бросил иномарку. Им оказался 59-летний житель Иркутска.