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Россияне попросили у Деда Мороза из Великого Устюга окончания пандемии коронавируса

Россияне отправили Деду Морозу в Великий Устюг более 4 миллионов писем, в 8,4% из них было пожелание об окончании пандемии коронавируса, сообщает агентство «Подъем» со ссылкой на резиденцию зимнего волшебника.

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<p>Источник: https://tverlife.ru/</p>

Источник: https://tverlife.ru/

Кроме того, взрослые просили у дедушки чаще всего бытовую технику, новую мебель, автомобили и путешествия. Из нематериальных благ – здоровье, счастье, любовь и мир во всем мире.

Дети в качестве новогодних подарков ждут телефоны, конструкторы, ноутбуки, планшеты, кукол и мягкие игрушки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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