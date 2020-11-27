Россияне попросили у Деда Мороза из Великого Устюга окончания пандемии коронавируса

Россияне отправили Деду Морозу в Великий Устюг более 4 миллионов писем, в 8,4% из них было пожелание об окончании пандемии коронавируса, сообщает агентство «Подъем» со ссылкой на резиденцию зимнего волшебника.

Источник: https://tverlife.ru/

Кроме того, взрослые просили у дедушки чаще всего бытовую технику, новую мебель, автомобили и путешествия. Из нематериальных благ – здоровье, счастье, любовь и мир во всем мире.

Дети в качестве новогодних подарков ждут телефоны, конструкторы, ноутбуки, планшеты, кукол и мягкие игрушки.