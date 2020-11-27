Сервис «Мобильный репортер ПГК» набирает популярность среди предприятий Восточной Сибири и Забайкалья

В октябре партнёрами осмотрено 146 крытых вагонов, что на 60% выше показателя сентября, сообщают в пресс-службе Первой грузовой компанией (ПГК).

«Сейчас с помощью этого приложения крытый подвижной состав инспектируют шесть крупных предприятий, с которыми у филиала заключены сервисные контракты. Компании малого и среднего бизнеса пока только начинают подключаться к использованию сервиса. Партнёры видят эффект от онлайн-оценки подаваемых вагонов, поэтому чаще заносят данные осмотра в систему. Раньше процесс признания вагона непригодным занимал до двух суток, и только после этого мы могли предпринимать дальнейшие шаги по его замене или вопросам компенсации. Благодаря сервису «Мобильный репортер ПГК» информация сразу доступна нашим специалистам, поэтому замена вагона занимает в среднем до 3 суток, вместо 5-6 суток», — прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

За 10 месяцев 2020 года на ВСЖД и ЗабЖД внешними инспекторами оценено почти 2 тыс. вагонов.

Приложение «Мобильный репортер ПГК» было запущено в апреле 2019 года. Сейчас им пользуются более 1,3 тыс. пользователей на сети железных дорог РФ и СНГ. За 2020 год проведено свыше 20 тыс. инспекций – охвачено 70% парка крытых вагонов оператора. Сформированная обширная цифровая база данных позволяет ПГК следить за состоянием подвижного состава в динамике, своевременно проводить ремонты и подавать клиентам качественные вагоны.