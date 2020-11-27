Иркутянка отсудила у местной мэрии 50 тысяч рублей за укушенную собакой дочь

Жительница Ленинского района города Иркутска отсудила у администрации 50 тысяч рублей за то, что ее 9-летнюю дочь покусала бездомная собака, сообщается на сайте прокуратуры.

Установлено, что когда девочка шла домой из школы, на нее напала стая собак. Одно из животных укусило ее за ногу, после чего девочку пришлось везти в больницу.

По факту случившегося мама ребенка обратилась в прокуратуру, которая помогла отстоять права в суде.

По информации ведомства, в Ленинском районе города это не первый случай нападения собак на детей.