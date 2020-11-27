Новости

Летающие в Иркутск авиакомпании вошли в список самых безопасных перевозчиков мира

Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines, которые летают в Иркутск, вошли в рейтинг самых безопасных в условиях пандемии коронавируса перевозчиков мира, сообщается на странице Международного аэропорта города в соцсети Facebook.

Список составили эксперты проекта Safe Travel Barometer, который стартовал в 2020 году для мониторинга мер по охране здоровья и безопасности путешественников.

Специалисты оценили, как часто дезинфицируют салон самолета, носит ли персонал маски на всех этапах полета и другие параметры.

Читайте также:

Россияне попросили у Деда Мороза из Великого Устюга окончания пандемии коронавируса
27 ноября 2020
С начала пандемии в Бурятии умерли 407 человек с коронавирусом
27 ноября 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2925)


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании