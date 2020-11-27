Летающие в Иркутск авиакомпании вошли в список самых безопасных перевозчиков мира

Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines, которые летают в Иркутск, вошли в рейтинг самых безопасных в условиях пандемии коронавируса перевозчиков мира, сообщается на странице Международного аэропорта города в соцсети Facebook.

Список составили эксперты проекта Safe Travel Barometer, который стартовал в 2020 году для мониторинга мер по охране здоровья и безопасности путешественников.

Специалисты оценили, как часто дезинфицируют салон самолета, носит ли персонал маски на всех этапах полета и другие параметры.