Недельные расходы и средний чек россиян сократились в ноябре

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 16 по 22 ноября 2020 года недельные расходы россиян сократились, достигнув уровня 4649 рублей. Это на 425 рублей меньше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 9 по 15 ноября 2020 года, и на 54 рубля ниже аналогичного периода прошлого года.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) достиг 612 рублей, что на 11 рублей (1,8%) меньше показателя предыдущей недели, и на 32 рубля (5,5%) больше размера недельного чека с 9 по 15 ноября 2019 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 16 по 22 ноября 2020 года оказались выше на 93 рубля или 2,0%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 28 рублей (4,8%).

«И расходы, и средний чек снижаются после распродаж 11 ноября, которые повлияли на динамику позапрошлой недели. То, что после недели с большими расходами мы не видим большого провала, связанного с экономией после закупок – это позитивный знак с точки зрения благополучия покупателей. Динамика чека говорит о том, что люди еще продолжают закупаться в сезон распродаж, который во многих магазинах длится весь ноябрь», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.